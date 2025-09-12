Yoga im Fünf-Sterne-Hotel “Das Central”

Das Fünf-Sterne-Hotel Das Central in Sölden erweitert sein Aktivprogramm um ein besonderes Highlight: Einmal pro Woche verwandelt sich das Zwei-Hauben-Restaurant ice Q am Gipfel des Gaislachkogls in Österreichs höchstgelegene Indoor-Yoga-Location. Begleitet von Guide Anja starten die Teilnehmer:innen dort mit einer Kombination aus Yin- und Flow-Yoga in den Tag – umgeben von den umliegenden Dreitausendern.

Genuss nach der Entspannung

Das Programm beginnt um 8:30 Uhr beim Hotel Das Central. Von dort führt der Weg zur Gaislachkoglbahn, deren Auffahrt für Gäste mit der Ötztal Summer Card inkludiert ist. Nach der rund einstündigen Yoga-Session erwartet die Teilnehmenden ein ausgewogenes Frühstück im ice Q, das für seine alpine Haute Cuisine bekannt ist. Yogamatten werden gestellt, eine Anmeldung im Hotel ist erforderlich.

Luxus und Tradition im Ötztal

Seit 1969 prägt Das Central die Entwicklung Söldens zur internationalen Top-Destination. Neben der neuen Yoga-Initiative setzt das Haus auf kulinarische Spitzenleistungen: Die Ötztaler Stube, Söldens einziges Drei-Hauben-Restaurant, wurde Anfang 2025 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Im Weinkeller lagern 30.000 Flaschen, darunter auch der auf 3.000 Metern gereifte PINO 3000. Entspannung bietet das Summit Spa mit Infinity-Pool und Panoramablick.

(PA/red)