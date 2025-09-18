Bartl backt ab sofort in Greißlerei Gutshof

Die Konditorei Bartl hat einen neuen Standort in der Greißlerei von Koch Toni Mörwald im Gutshof Hotel in Feuersbrunn, Niederösterreich, eröffnet. Täglich von 7 bis 20 Uhr können Besucher neben der bestehenden Weinhandlung nun auch frisches Brot, Gebäck und ein erweitertes Feinkostsortiment entdecken. Jeden Mittwoch gibt es außerdem frische Buchteln.

Weinhandlung trifft auf Backkunst

Die Weinhandlung ist bereits seit Mitte Juni geöffnet und bietet sowohl regionale als auch internationale Weine zum Verkosten an. Mit der neuen Bäckerei Bartl erweitert sich das Angebot jetzt um handgemachte Backwaren und Mehlspeisen. Die Kombination aus Bäckerei Bartl und der Greißlerei Mörwald soll einen Ort schaffen, an dem regionale Produkte und traditionelle Handwerkskunst zusammenkommen. Neben dem Weinlandbrot und Mehlspeisen von Chef-Patissière Maria Piesek finden sich auch ausgewählte Käsesorten, Wurst- und Schinkenspezialitäten, frischer Fisch sowie Kochzutaten und Bücher im Angebot. Klassiker wie Topfengolatschen, Linzerkipferl, Donuts, Leberkäse und Käse vom Riepl ergänzen das Sortiment. Tagsüber verwandelt sich die Weinhandlung zudem in ein Kaffeehaus, in dem Gäste Kaffee und Gebäck im schönen Innenhof und Garten genießen können.

Regionale Tradition

Die Bäckerei-Konditorei Bartl blickt auf eine langjährige Tradition zurück: Seit 1982 steht das Familienunternehmen für handwerkliche Qualität und setzt dabei vor allem auf Zutaten aus der Region. Heute führt Roman Bartl jun. das Unternehmen in zweiter Generation. Auch die Familie Mörwald hat ihre Wurzeln fest in Niederösterreich: Vor rund 50 Jahren begann sie mit einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer bekannten Marke in Gastronomie und Hotellerie – nicht nur regional, sondern auch darüber hinaus. Gemeinsam bringen Bartl und Mörwald damit langjährige Erfahrung und regionale Verbundenheit in ihren neuen gemeinsamen Standort ein.

(PA/red)