Das Sacher Wien holt Concierge-Preis 2025

Das traditionsreiche Hotel Sacher Wien wurde als erstes Haus in Österreich mit dem „Best Concierge Desk Award 2025“ geehrt. Die Auszeichnung würdigt exzellenten Service im Bereich Concierge- und Guest-Relations und wird jährlich von der Non-Profit-Organisation Concierge Circle Luxembourg vergeben.

Anerkennung fürs Team

Ausgezeichnet wurde nicht nur das klassische Concierge-Team, sondern auch Wagenmeister, Lohndiener sowie Mitarbeiter:innen von Rezeption, Telefonzentrale und Spa. Gemeinsam kümmern sie sich täglich um tausende Anfragen und Buchungen und schaffen es, Gästen aus aller Welt einen reibungslosen und individuellen Aufenthalt zu ermöglichen.

Hoteldirektor Andreas Keese bezeichnete den Preis als „große Anerkennung für das tägliche Engagement unseres Teams“. Entscheidende Faktoren seien Servicequalität, Verlässlichkeit und das Übertreffen von Erwartungen.

Internationale Ehrung

Der Concierge Circle Luxembourg vergibt den Award seit 2020 einmal im Jahr an ein Luxushotel weltweit. Mit der aktuellen Auszeichnung reiht sich das familiengeführte 5-Sterne-Superior-Hotel Sacher in Wien in eine exklusive Liste renommierter Häuser ein, die für ihre Servicekultur internationale Standards setzen.

