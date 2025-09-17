Wienliebe Festival feiert Vielfalt am Rathausplatz

Von Donnerstag, 18. September, bis Sonntag, 21. September 2025, verwandelt sich der Rathausplatz erneut in ein Festgelände: Das Wienliebe Festival geht in die zweite Runde und bringt ein Programm, das Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk verbindet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Wiener Klassiker und kreative Küche

Für die kulinarische Begleitung sorgen sechs renommierte Wiener Betriebe: Bitzinger, Gerstner, Plachutta, Zum Schwarzen Kameel, Schweizerhaus und Leberkas Pepi. Ergänzt wird das Angebot durch Heurigen-Schmankerl, Wiener Weine und Ottakringer Bier. Mitglieder des Vorteilsclubs genießen 20 Prozent Preisnachlass auf alle Speisen und Getränke.

Auch Handwerk und Regionalität prägen das Festival: Lokale Betriebe präsentieren in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien ihre Produkte, im Rathauspark lädt ein von der Landwirtschaftskammer kuratierter Bauernmarkt zu Entdeckungen ein.

Auf einer großen Festivalbühne vor dem Rathaus sowie auf der neu eingerichteten Wienerlied-Bühne im Rathauspark treten heuer zahlreiche Künstlerinnen und Künstler auf. Das Spektrum reicht von Indie, Pop und Austropop über klassische Musik bis hin zu traditionellem Wienerlied. Die intime Atmosphäre im Park schafft dabei einen Kontrapunkt zur großen Show am Platz.

Am Eröffnungstag, Donnerstag, stehen junge Wiener Acts im Mittelpunkt: Unter anderem treten Florence Arman, das Duo Lusterboden, Indie-Rocker fiio, Teya und Ankathie Koi auf. Parallel sorgen Formationen wie Stubenfliege, Haertel/Wascher & Johanna Kugler oder Trio Lepschi auf der Wienerlied-Bühne für musikalische Vielfalt.

Öffnungszeiten im Überblick

Donnerstag, 18. September: 14.00 – 22.00 Uhr

Freitag, 19. September: 10.00 – 22.00 Uhr

Samstag, 20. September: 10.00 – 22.00 Uhr

Sonntag, 21. September: 10.00 – 18.00 Uhr

Das vollständige Programm ist online abrufbar unter wienliebe.wien.gv.at.

(PA/red)