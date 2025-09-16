Studentin entwirft Jubiläumskleid fürs Hilton

Das Hilton Vienna Park, eines der größten Meeting- und Event-Hotels Europas, begeht heuer sein 50-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum setzte das Haus auf einen ungewöhnlichen Akzent: Gemeinsam mit der Wiener KunstModeDesign Herbststrasse, die Höhere Bundeslehranstalt für Mode und künstlerische Gestaltung, wurde ein Kreativwettbewerb gestartet, bei dem Studierende die neue Markenidentität von Hilton künstlerisch in Mode übersetzten.

Die Jury entschied sich für ein futuristisches Abendkleid der 19-jährigen Studentin Costina Cindea. Ihr Entwurf wird am Mittwoch, 24. September 2025, im Rahmen der Feierlichkeiten im Hilton Vienna Park erstmals präsentiert.

Kreativität als touristischer Faktor

Norbert B. Lessing, Area General Manager Hilton Österreich, Kroatien und Tschechien, unterstreicht die Bedeutung solcher Kooperationen: Kreativität sei für die Hotellerie ein Schlüssel, um Gäste mit frischen Ideen und neuen Erlebnissen zu begeistern. Auch Gabriela Sulzgruber-Schartl, Direktorin der KunstModeDesign Schule Herbststrasse, betont den Mehrwert für die Studierenden, die ihre Arbeit in einem internationalen Kontext präsentieren können.

Mitten im Herzen Wiens gelegen, ist das Hilton Vienna Park nicht nur ein wichtiger Standort für Geschäfts- und Freizeitreisende, sondern auch Teil der touristischen Infrastruktur der Bundeshauptstadt. Das Jubiläum zeigt, wie Hotels durch Partnerschaften mit kreativen Talenten die lokale Szene einbinden und so Impulse weit über die Branche hinaus setzen können.

(PA/red)