Medical Spa “My Mayr Med” unter den Top drei

Ausgezeichnet: Das MY MAYR MED Resort zählt zu den besten Medical Spas Deutschlands

Das renommierte Reisemagazin Connoisseur Circle hat entschieden: In seinem aktuellen Ranking „Die besten Hotels Deutschlands 2025“ wurde das MY MAYR MED Resort mit dem 3. Platz in der Kategorie „DIE BESTEN MEDICAL SPAS“ ausgezeichnet. Dieses Rating würdigt Häuser, die mit außergewöhnlicher Servicequalität, Expertise und Leidenschaft besondere Maßstäbe im Bereich Gesundheit und Erholung setzen.

Medizinische Kompetenz

Im Herzen von Bad Birnbach gelegen, steht das MY MAYR MED Resort für ein ganzheitliches Konzept der Regeneration. Das exklusive Gesundheitsresort – bekannt als „Hotel nur für mich“ – verbindet medizinische Kompetenz mit achtsamer Erholung. Im Mittelpunkt stehen dabei die individuell abgestimmte Betreuung durch ein erfahrenes Ärzte- und Therapeutenteam sowie die einzigartige Kombination aus moderner Mayr-Medizin, epigenetischer Ernährung und gezielten Longevity-Programmen.

F.X. Mayr Kur

Ein zentrales Element des Konzepts ist – neben der modernen F.X. Mayr Kur – das MY MAYR Vitalfasten: eine wissenschaftlich fundierte, zeitgemäße Ernährungsweise, die Erkenntnisse aus der Epigenetik und dem Scheinfasten berücksichtigt. Ziel dieser Methode ist es, durch gezielte Nahrungsmittelwahl die Aktivität von Langlebigkeitsgenen positiv zu beeinflussen, die Gesundheit nachhaltig zu fördern und das Risiko für altersbedingte Erkrankungen wie Diabetes oder Gefäßerkrankungen zu senken.

Ergänzt wird das medizinische Angebot durch Anwendungen in den Bereichen Wellness, Physiotherapie und Fitness. Ganzheitliches Wohlbefinden schließt im MY MAYR MED Resort auch exklusive Momente für Körper und Sinne mit ein. Im MY SPA verwöhnen wohltuende Behandlungen und eine stilvolle Saunalandschaft. In der Abteilung für Medical Beauty werden aktuell angesagte Behandlungen mit Exosomen und PRP (Vampirlifting) angeboten.

Durchatmen

Die Lage mitten im malerischen Rottal, könnte nicht besser sein, um in der Natur durchzuatmen und zur Ruhe zu kommen. Nur wenige Schritte vom Resort entfernt lädt die Rottal-Therme mit ihren heißen Thermal-Mineralquellen zu weiteren regenerativen Stunden ein.

Mit der Auszeichnung als eines der besten Medical Spas Deutschlands unterstreicht das MY MAYR MED Resort einmal mehr seine führende Rolle im Bereich medizinisch fundierter Erholung und moderner Gesundheitsprävention.

Infos: www.mymayr.de

(PA)