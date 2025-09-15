Herbst im Muirenhof in Serfaus-Fiss-Ladis

Das kleine, feine Hotel liegt über den Dächern von Serfaus am Muirenhügel – mit Weitblick, Stil und einer Atmosphäre, die sich bewusst auf das Wesentliche konzentriert. Zwischen ruhiger Lage und der Nähe zur Dorfbahn ist der Muirenhof ein idealer Ausgangspunkt für entspannte Herbsttage in Serfaus-Fiss-Ladis – sei es beim Wandern, auf dem Bike oder bei einem Besuch der Muiren Lounge, wo im September und Oktober ein vielseitiges Kultur- und Kulinarikprogramm geboten wird.

Veranstaltungen im Herbst 2025

Im September und Oktober wird der Muirenhof zum Treffpunkt für Genießer, Musikliebhaber und alle, die Tiroler Kultur mit Charakter schätzen. Den Auftakt macht am 5. September der Abend „A so a Kas & a Wein“: Maria und Martin Grüner von der Gurgler Hofkäserei präsentieren eine Auswahl ihrer Ziegen- und Kuhkäsespezialitäten, begleitet von ausgesuchten Weinen aus dem Muirenhof-Keller – eingeschenkt von Christoph Hauser.

Nur wenige Tage später, am 19. September, folgt ein weiterer kulinarischer Höhepunkt: Beim Winzer-Dinner mit Andreas Frank, Koch und Sommelier aus dem niederösterreichischen Strassertal, erwartet die Gäste ein herbstlich inspiriertes Menü, begleitet von feinen Tropfen des Weinguts Weixelbaum. Wenn Andreas schon mal im Haus ist, gibt es am 20. September noch ein Brat´l Frühschoppen. Am 23. September findet dann das schon legendäre Konzert der Ohrenschmalzer statt.

Und jeden zweiten Donnerstag – bis 09. Oktober – verwandelt sich das Areal hinter dem Haus beim Muira Huangart in einen kleinen, stimmungsvollen Markt. Regionale Produzenten, Handwerkskunst, bäuerliche Spezialitäten und Live-Musik schaffen eine authentische Atmosphäre, in der Gäste und Einheimische miteinander ins Gespräch kommen.

Im Zeichen der Kartoffel

Der Herbst im Muirenhof steht ganz im Zeichen des Genussherbstes (1. September bis 19. Oktober), der heuer unter dem Motto „Kartoffel“ gefeiert wird – Sinnbild für Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit und kulinarische Vielfalt. Genießer dürfen sich auf zahlreiche Höhepunkte freuen, die feine Küche, stimmungsvolle Musik, Kunst und gelebte Tradition auf besondere Weise verbinden. Ein besonderer Moment ist der Auftritt von Gü Patscheider in der Muiren Lounge. Mit seiner Musik bringt er eine Leichtigkeit in den Raum, die berührt – lebendig, ungekünstelt und mit feinem Gespür für Atmosphäre.

Herbstmomente

Der Herbst in Serfaus-Fiss-Ladis zeigt sich von seiner besonderen Seite: Die Wege werden ruhiger, die Luft klarer, die Natur leuchtet bunt. Über 500 Kilometer Wanderwege durchziehen das Sonnenplateau – von entspannten Panoramawegen bis zu anspruchsvollen Gipfeltouren mit beeindruckender Fernsicht. Interaktive Erlebniswege wie der Six Senses-Weg, der Abenteuerberg oder der Forscherpfad lassen Kinderaugen strahlen. Radfahrer finden in Serfaus-Fiss-Ladis abwechslungsreiche Strecken in allen Schwierigkeitsgraden. Mit der Super.Sommer.Card sind Bergbahnen (geöffnet bis 19. Oktober), Erlebniswelten und Kinderbetreuung auch im Herbst inklusive.

Großzügig Wohnen

Im Muirenhof verbinden sich durchdachte Architektur und echte Wohnlichkeit. Sechs großzügige Apartments, vier liebevoll gestaltete Familiensuiten und zwei exklusive Zimmer schaffen Raum für Rückzug, Gemeinschaft und persönliche Auszeit. Klare Linien, warme Materialien, viel Tageslicht und eine Ausstattung mit hohem Qualitätsanspruch prägen das Wohngefühl. Alle Einheiten verfügen über Balkon oder Terrasse – mit freiem Blick über Serfaus oder zur benachbarten Muirenkapelle. Die sechs Apartments sind zudem hundefreundlich. Ein eleganter Wellnessbereich mit 90°-Sauna, 60°-Bio-Sauna, Kneippbecken und direktem Zugang zum Garten lädt zum entspannten Verweilen ein. Die Terrasse bleibt bis in den späten Herbst ein Lieblingsplatz – für ein Glas Wein, einen ruhigen Moment oder einfach den Blick in die Weite.

