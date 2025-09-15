All-Inclusive Urlaub in den Bayou Villas

All-Inclusive ist nicht gleich All-Inclusive. Die Anda Barut Collection auf der Delice-Halbinsel bei Bodrum setzt mit ihrem Ultra-All-Inclusive-Konzept neue Maßstäbe: Alle À-la-carte-Restaurants sind für Gäste inklusive, ebenso eine große Auswahl an alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken. Wer maximale Privatheit und Service schätzt, kann das Erlebnis in den dazugehörigen Bayou Villas Anda erweitern – inklusive ganztägiger In-Villa-Dining-Option über den Room Service.

Von der Ägäis bis Asien

Das Herzstück ist das Zestful Bazaar – Main Restaurant, in dem ganztägig ein abwechslungsreiches Buffet mit internationalen Klassikern und regionalen Spezialitäten angeboten wird. Wer anatolische Aromen erleben möchte, ist im Kara genau richtig: Hier stehen moderne Interpretationen der türkischen Küche im Mittelpunkt – von feinen Mezze bis zu traditionellen Ofengerichten.

Im Fish Camp genießen Fischliebhaber fangfrische Meeresfrüchte und mediterrane Spezialitäten mit Blick auf die Ägäis. Im Tiger werden Sushi, Currys und asiatische Klassiker auf höchstem Niveau serviert – hier wird es exotisch.

Das Mansion ist besonders für erwachsene Gäste reserviert. Das Adults-Only-Restaurant ab 16 Jahren verbindet ein elegantes Ambiente mit einem À-la-carte-Frühstück und einer Küche, die die Aromen der Ägäis raffiniert interpretiert. Direkt am Strand lädt die Cape Beach Lounge & Club mit südamerikanischen Kreationen in entspannter Day-Club-Atmosphäre und Blick auf das Meer ein.

Zudem stehen den Gästen weitere Restaurants wie das italienische No Se, das kosmopolitische Cibes, die süße Olivae Patisserie sowie das kindgerechte Buffet im Pink Rabbit zur Verfügung, die alle im All-Inclusive-Konzept inkludiert sind. Für alle À-la-carte-Restaurants gilt lediglich, dass man abends vorab reservieren muss – das ist aber problemlos über Guest Relations möglich.

Die Gäste der Bayou Villas Delice können die komplette kulinarische Vielfalt der Anda Barut Collection mit maximaler Privatsphäre kombinieren. Zusätzlich steht In-Villa-Dining über den Room Service den ganzen Tag zur Verfügung – ideal für späte Ankünfte, die Routine mit der Familie oder ein Dinner am eigenen Pool.

Frühstück

Hinweisschilder, dass zu bestimmten Zeiten das Frühstück sehr gut besucht ist, sucht man in der Anda Barut Collection vergeblich. Neben dem umfangreichen Frühstücksbuffet im Zestful Bazaar, steht in verschiedenen Restaurants auch ein À-la-carte-Frühstück zur Verfügung. Dazu zählt das Kara, das Fish Camp für ein Frühstück mit Panoramablick aufs Meer und das Mansion für Gäste, die die Ruhe des Adults-Only-Restaurants schätzen. Dieses Konzept sorgt dafür, dass sich selbst zu beliebten Zeiten der Andrang stark in Grenzen hält und keine Wartezeiten entstehen.

Getränke

Auch in puncto Bars hat die Anda Barut Collection einiges zu bieten: Sie bietet jedem Gast den passenden Rahmen für entspannte oder gesellige Stunden. Die Ease Lobby Lounge Bar ist ein eleganter Treffpunkt für Aperitifs oder einen Drink nach dem Dinner. Direkt am Pool sorgen die verschiedenen Pool Bars mit erfrischenden Cocktails und Smoothies für Urlaubsfeeling. Wer den Blick aufs Meer liebt, findet in der Cape Beach Bar das perfekte Ambiente: Tagsüber wird leichte Sommermusik gespielt, abends kann man den Sonnenuntergang bei südamerikanischem Flair genießen. An den Stränden steht jeweils auch eine Bar zur Verfügung.

Die Barkarte folgt einem Premium-Drinks-Konzept: sorgfältig ausgewählte Spirituosen, Weine mit Herkunftsprofil und Signature-Cocktails, die die Gerichte stilvoll begleiten. Alle Getränke sind im Rahmen des Ultra-All-Inclusive inkludiert, nur ausgewählte Drinks wie Champagner oder besondere Weine sind gegen Zuzahlung erhältlich.

Infos: bayouvillas.com

(PA)