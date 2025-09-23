FM sagt Danke und startet neu als Teil von FaktuM

FM hat in den letzten Jahren viele spannende Entwicklungen in der Gastronomie und Hotellerie begleitet. Nun schlagen wir ein neues Kapitel auf: FM wird ab sofort Teil von FaktuM, unserem Fachmagazin für Touristik.

Was bedeutet das konkret? Unsere redaktionelle Linie, unser Blick auf die Gastro- und Hotelbranche und unser Netzwerk bleiben erhalten – nur der Rahmen ändert sich. FM wird in FaktuM integriert und dort als Teil der Berichterstattung weitergeführt.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei all jenen bedanken, die FM in den vergangenen Jahrzehnten begleitet, gelesen, unterstützt und mitgestaltet haben. Ihr Interesse, Ihre Impulse und Ihre Treue haben FM zu dem gemacht, was es war – und was es auch künftig bleiben wird: eine engagierte Stimme der Branche.

Es war uns eine Freude, die Entwicklungen dieser lebendigen Branche mit Ihnen gemeinsam zu verfolgen – und das wird auch in Zukunft so bleiben. Nur eben unter neuem Dach.

Wir sehen uns auf unserer FaktuM-Page: www.faktum.at