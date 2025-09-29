Brillant Gebäudereinigung im Dienste der Sauberkeit

Im Familienunternehmen Brillant Gebäudereinigung erfreut man sich über 25 erfolgreiche und aufstrebende Jahre mit allen daraus resultierenden Höhen und Tiefen. „Wir haben es geschafft, uns in den letzten 25 Jahren von einem kleinen 3-Mann-Unternehmen zu einer der größten Fachgebäudereinigungen im Süden von Österreich zu entwickeln“, berichtet voll stolz der Geschäftsführer Robert Isop.

Das Unternehmen in Klagenfurt am Wörthersee, welches im Jahre 2000 durch die Eltern Ilse und Robert Franz Isop gegründet wurde, sollte eigentlich nur für ca. 10 bis 15 Jahre bis zur Pensionierung bestehen und sich im kleinen Rahmen bewegen. Erst durch den Einstieg des Sohnes und heutigen Geschäftsführers zwei Jahre später und seinen hartnäckigen Willen, das Unternehmen weiterführen zu wollen, wurde der Grundstein für die heutige Größe und den Erfolg gelegt. Durch viel Geschick, laufende Weiterbildung sowie harte Arbeit und die tatkräftige Unterstützung der Gattin, Frau Corinna Isop, konnten die Ziele erreicht werden. „Ein besonderes Dankeschön gilt allen treuen und langjährigen Mitarbeiter/innen. Durch ihren Fleiß und das Bemühen beim Kunden sind diese natürlich am Erfolg mitverantwortlich!“, betont die Familie Isop.

Namhafte Klientel

Über die Jahre hat sich die Brillant Gebäudereinigung einen festen Platz in der Reinigungsbranche erarbeitet. Das zeigt sich etwa an der vielfältigen Kundenbasis, die von Ferienwohnungen und Haushalten über Büros bis hin zu Hotelbetrieben, Arztpraxen, Lebensmittelhandel und Industriebetrieben reicht. Das Haupttätigkeitsgebiet von Brillant umfasst Kärnten und Steiermark. Dank einer Kooperation mit einem Partnerunternehmen ist Brillant zudem in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Burgenland aktiv.

Zu den Leistungen des Unternehmens zählen unter anderem die Vertretung von hauseigenem Reinigungspersonal sowie der Zimmerservice in Hotels und Pensionen, wie beispielsweise bei der Rosentaler Hof Hotelbetriebs GmbH. Das Unternehmen übernimmt zudem die Reinigung von Apartments, Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Chalets sowie die Reinigung von Sanitäreinheiten auf Campingplätzen. Letzteres wird beispielsweise beim langjährigen Kunden Camping Klagenfurt Tentoria GmbH gemacht.

Die tägliche Unterhaltsreinigung der Brillant Gebäudereinigung sorgt für Sauberkeit und Ordnung, während sich das Unternehmen auch um Fenster-, Grund-, Teppich-, Fassaden- und Wintergartenreinigungen kümmert. Darüber hinaus bietet die Brillant Gebäudereinigung Spezialreinigungen sowie die Reinigung, Aufbereitung und Pflege von Cottoböden an – eine ihrer Spezialitäten, die unter anderem im Hotel-Restaurant Landhof Irschen e. U. erfolgreich umgesetzt wurde.

Unkompliziert, persönlich, schnell

Brillants Kundenbetreuung zeichnet sich durch kurze Kommunikationswege aus – es gibt keine Callcenter oder lange Wartezeiten auf Rückrufe. In Notfällen, wie nach Einbrüchen, Unwettern oder Rohrbrüchen, steht den Kunden eine 24-Stunden-Servicehotline zur Verfügung. Die Kunden profitieren außerdem von kurzen Kündigungsfristen und kundenfreundlichen Verträgen. Der Erfolg zeigt sich in der starken Kundenbindung und der Tatsache, dass 90 Prozent der Neukunden durch Weiterempfehlungen und Mundpropaganda zu Brillant kommen.

Brillant Gebäudereinigung

Laudonstraße 35

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43 463 509409

Fax: +43 463 50940911

E-Mail: *protected email*

24h Notdienst: +43 676 3551140

www.brillant-reinigung.at

(Entgeltliche Schaltung)